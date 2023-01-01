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Такие разные близнецы Такие разные близнецы
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Jack and Jill Такие разные близнецы 2011 / США
5.4 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
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Награды и номинации фильма Такие разные близнецы

Вся информация о фильме
Золотая малина 2012 Золотая малина 2012
Худший фильм
Победитель
Худшая мужская роль
Победитель
Худшая женская роль
Победитель
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Худший ансамбль
Победитель
Худшая режиссура
Победитель
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
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2023, Франция, приключения, анимация
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Заложники
2023, США, триллер
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