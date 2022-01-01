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Любовная страсть
Киноафиша Фильмы Любовная страсть Любовная страсть, 1981: актеры и роли
Passione d'amore Любовная страсть 1981 / Италия / Франция
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Любовная страсть, 1981: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Этторе Скола Этторе Скола Ettore Scola
В ролях
Бернар Жиродо Бернар Жиродо Bernard Giraudeau Жан-Луи Трентиньян Жан-Луи Трентиньян Jean-Louis Trintignant Валерия Д Обичи Лаура Антонелли Laura Antonelli Массимо Джиротти Massimo Girotti
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