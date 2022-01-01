Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Уховёртка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Аватар: Специальная версия Аватар: Специальная версия
Киноафиша Фильмы Аватар: Специальная версия Аватар: Специальная версия, 2010: актеры и роли
Avatar Special edition Аватар: Специальная версия 2010 / США
8.8 Оцените
690 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Аватар: Специальная версия, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Кэмерон Джеймс Кэмерон James Cameron
В ролях
Сигурни Уивер Сигурни Уивер Sigourney Weaver Мишель Родригес Мишель Родригес Michelle Rodriguez Сэм Уортингтон Сэм Уортингтон Sam Worthington Зои Салдана Зои Салдана Zoe Saldana Джованни Рибизи Джованни Рибизи Giovanni Ribisi Джоэль Мур Джоэль Мур Joel Moore Стивен Лэнг Стивен Лэнг Stephen Lang Мэтт Джералд Мэтт Джералд Matt Gerald
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022, США, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Готова сменить профессию: устроившая шоу Самбурская огорошила признанием
Пошла по пути Бузовой: оставшаяся в одиночестве Карпович запела
Скрыть почти невозможно: располневшую Алсу заподозрили в беременности
«Везу красавчика на дачу»: 58-летняя Лолита показала, с кем проводит выходные
«Милый рядом не самоцель»: Нинидзе подогрела слухи о разрыве с Витограном
Дубовицкая мимо не прошла: резидентам Comedy Club дали ценный совет
Директор не стал молчать: результаты вскрытия Шатунова больше не секрет
Бондарчук поставил слова Разина под сомнение: «Сложно разобраться, где правда»
В скандале на борту самолета поставили точку: Волочкова все объяснила
Озвучила сумму до копейки: правду о размере пенсии Резника раскрыла жена
Только в эти месяцы рождаются долгожители: их всего 4
Тест: Сколько лет вашему мозгу?
Приложение киноафиши