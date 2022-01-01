Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Уховёртка"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Аватар: Специальная версия
Аватар: Специальная версия, 2010: актеры и роли
Avatar Special edition
Аватар: Специальная версия
2010 / США
Трейлер
8.8
Оцените
690
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Аватар: Специальная версия, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Кэмерон
James Cameron
В ролях
Сигурни Уивер
Sigourney Weaver
Мишель Родригес
Michelle Rodriguez
Сэм Уортингтон
Sam Worthington
Зои Салдана
Zoe Saldana
Джованни Рибизи
Giovanni Ribisi
Джоэль Мур
Joel Moore
Стивен Лэнг
Stephen Lang
Мэтт Джералд
Matt Gerald
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Рецензия
Отзывы
2021, Россия, семейный, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Клаустрофобы. Долина дьявола
Написать отзыв
2022, США, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Отзывы
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Топ Ган: Мэверик
Отзывы
2022, США, боевик
Три кота и море приключений
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Готова сменить профессию: устроившая шоу Самбурская огорошила признанием
Пошла по пути Бузовой: оставшаяся в одиночестве Карпович запела
Скрыть почти невозможно: располневшую Алсу заподозрили в беременности
«Везу красавчика на дачу»: 58-летняя Лолита показала, с кем проводит выходные
«Милый рядом не самоцель»: Нинидзе подогрела слухи о разрыве с Витограном
Дубовицкая мимо не прошла: резидентам Comedy Club дали ценный совет
Директор не стал молчать: результаты вскрытия Шатунова больше не секрет
Бондарчук поставил слова Разина под сомнение: «Сложно разобраться, где правда»
В скандале на борту самолета поставили точку: Волочкова все объяснила
Озвучила сумму до копейки: правду о размере пенсии Резника раскрыла жена
Только в эти месяцы рождаются долгожители: их всего 4
Тест: Сколько лет вашему мозгу?