Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Убойный монтаж" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тридцать три Тридцать три
Киноафиша Фильмы Тридцать три Тридцать три, 1965: актеры и роли
Тридцать три 1965 / СССР
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Тридцать три, 1965: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Георгий Данелия Георгий Данелия
В ролях
Евгений Леонов Евгений Леонов Нонна Мордюкова Нонна Мордюкова Любовь Соколова Любовь Соколова Lyubov Sokolova Виктор Авдюшко Савелий Крамаров Савелий Крамаров Геннадий Ялович Николай Парфенов Николай Парфенов Мария Виноградова Maria Vinogradova Инна Чурикова Инна Чурикова Аркадий Трусов Вячеслав Невинный Вячеслав Невинный Vyacheslav Nevinny Владимир Басов Владимир Басов Светлана Светличная Светлана Светличная
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022, США, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
«Милый рядом не самоцель»: Нинидзе подогрела слухи о разрыве с Витограном
Бондарчук поставил слова Разина под сомнение: «Сложно разобраться, где правда»
«Везу красавчика на дачу»: 58-летняя Лолита показала, с кем проводит выходные
Дубовицкая мимо не прошла: резидентам Comedy Club дали ценный совет
Тест: Сколько лет вашему мозгу?
Пошла по пути Бузовой: оставшаяся в одиночестве Карпович запела
В скандале на борту самолета поставили точку: Волочкова все объяснила
Директор не стал молчать: результаты вскрытия Шатунова больше не секрет
Готова сменить профессию: устроившая шоу Самбурская огорошила признанием
Озвучила сумму до копейки: правду о размере пенсии Резника раскрыла жена
Скрыть почти невозможно: располневшую Алсу заподозрили в беременности
Только в эти месяцы рождаются долгожители: их всего 4
Приложение киноафиши