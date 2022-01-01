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Тридцать три
Тридцать три, 1965: актеры и роли
Тридцать три
1965 / СССР
6.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Тридцать три, 1965: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Георгий Данелия
В ролях
Евгений Леонов
Нонна Мордюкова
Любовь Соколова
Lyubov Sokolova
Виктор Авдюшко
Савелий Крамаров
Геннадий Ялович
Николай Парфенов
Мария Виноградова
Maria Vinogradova
Инна Чурикова
Аркадий Трусов
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