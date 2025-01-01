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Блюз-кафе

Blyuz-kafe 18+
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О фильме

Живет мистер Русски на далеком тропическом острове, которым правит жестокий диктатор. Однажды диктатор приглашает посла США на ужин как раз в кафе мистера Русски. Тот же, как назло, именно в день приема увольняет из кафе весь персонал, и вместо него набирает абсолютных фриков, поскольку разводится с женой и таким образом хочет ей насолить. Однако буквально за пару часов до ужина выясняется, что адвокат мистера Русски уговорил судью, и кафе все-таки остается за владельцем. Как теперь избежать гнева безумного диктатора, если ужин ему готовит наркоман-уголовник, напитки разливает олигофрен, а в гардеробе обслуживает сексуальный маньяк? Любая оплошность может стать для мистера Русски смертельным приговором, а ведь он даже и не подозревает о том, что местные повстанцы планируют убийство ненавистного диктатора и уже завербовали для этого впавшего в детство официанта…
Страна Россия
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2010
Производство Mojo Film
Другие названия
Blyuz-kafe, Блюз-кафе
Режиссер
Алексей Чистиков
В ролях
Роман Стабуров
Борис Клюев
Борис Клюев
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Сергей Габриэлян
Сергей Габриэлян
Александр Яцко
Александр Яцко
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