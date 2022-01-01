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Мирал Мирал
Киноафиша Фильмы Мирал Мирал, 2010: актеры и роли
Miral Мирал 2010 / Франция / Великобритания / Израиль
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Мирал, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джулиан Шнабель Джулиан Шнабель Julian Schnabel
В ролях
Фрида Пинто Фрида Пинто Freida Pinto Уиллем Дефо Уиллем Дефо Willem Dafoe Ванесса Редгрейв Ванесса Редгрейв Vanessa Redgrave Александр Сиддиг Александр Сиддиг Alexander Siddig Хиам Аббасс Хиам Аббасс Hiam Abbass Омар Метуолли Шреди Габарин
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