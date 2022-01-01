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Пожиратели Пожиратели
Киноафиша Фильмы Пожиратели Пожиратели, 2011: актеры и роли
Intruders Пожиратели 2011 / США / Великобритания / Испания
5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Пожиратели, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хуан Карлос Фреснадильо Juan Carlos Fresnadillo
В ролях
Клайв Оуэн Клайв Оуэн Clive Owen Даниэль Брюль Даниэль Брюль Daniel Bruhl Элла Пурнелла Керри Фокс Керри Фокс Kerry Fox Пилар Лопес де Айяла Лолита Чакрабарти Lolita Chakrabarti
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