Скатитесь по ледяному спуску в окружении снежных пейзажей северной обители. Случайное падение в замерзшее озеро познакомит Вас с его загадочными обитателями.

Посетите сказочную деревню веселых гномов и прокатитесь на крыше игрушечного поезда. Не пропустите потерпевшую крушение летающую тарелку и повидайте ее стража-робота. Задорная музыка и бешенная скорость на снежных перевалах поднимет Вам настроение и уровень адреналина.