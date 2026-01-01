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Постер мультфильма Снежные горки 5D
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Снежные горки 5D

анимация / 18+
Постер мультфильма Снежные горки 5D

О фильме

Скатитесь по ледяному спуску в окружении снежных пейзажей северной обители. Случайное падение в замерзшее озеро познакомит Вас с его загадочными обитателями.

Посетите сказочную деревню  веселых гномов и прокатитесь на крыше игрушечного поезда. Не пропустите потерпевшую крушение летающую тарелку и повидайте ее стража-робота. Задорная музыка и бешенная скорость на  снежных  перевалах поднимет Вам настроение и уровень адреналина.

Детали мультфильма

Продолжительность 15 минут
Год выпуска 0

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