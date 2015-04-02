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Служебный роман. Наше время
Отзывы о фильме «Служебный роман. Наше время»
Служебный роман. Наше время
2011 / Россия
Трейлер
6.6
Оцените
67
голосов
Рейтинг IMDb: 5
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523561
2 апреля 2015, 12:51
Бред
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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piklic
2 апреля 2015, 12:51
ну и зачем это нужно?!
единственное ,что приходит на ум-это испоганить старый фильм и срубить хоть как-то деньги, если ничего нового придумать не можем
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Lil
2 апреля 2015, 12:51
ёмана!!! как у кого-то руки поднимаются поганить такой фильм??? смешно как девка ободранная пыжытся, изображая Мымру.
это просто плевок к спину любимым актерам! чудовищная ацкая мерзота(((
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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DutchLady
2 апреля 2015, 12:51
Я лично не вижу ничего плохого в идее снять современный фильм по сценарию отличного советского кино, с современными нюансами. Но сделать это может только талантливый режиссер. Служебный роман. Наше время - не тот случай. Я вобщем и целом ничего хорошего от фильма не ждала, но ужасно хотелось посмотреть на современный эксперимент. Я не просто поклонница, а очень-очень-очень большая поклонница советского Служебного романа, наизусть все диалоги заню, дома диск, разумеется. И еще Ходченову люблю, она красавица такая, поэтому пошла в первый же день, благо время днем было. Рвотного рефлекса фильм не вызвал. Но он просто никакой. Сделан из каких-то кусков, все современные нюансы свелись к постельным сценам и к гей-теме, без которой не обходится ни один уважающий себя современный фильм. В общем, пу-стыш-ка. А ведь и современное кино можно снять круто. Вот Мы из будущего - можно, если захотеть. Здесь не получилось. Не по зубам задача. Но столько рекламы по телику, что народ пойдет наверное. А что касается плевка в спину любимым актерам - а что, любимые актеры приватизировали право на эксперименты? Просто это абсолютно неудачный эксперимент.
2 апреля 2015, 12:51
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DutchLady
2 апреля 2015, 12:51
А Ходченкова все равно красавица. А Настя Заворотнюк ужасно надоела. Но за няню ей все равно респект, отличный был сериал. Короче, и Башаров, и Заворотнюк не виноваты - если сценарий никакой, то единственное, что они могли сделать - отказаться играть. Но ведь деньги же зарабатывать нужно как-то. А так по такому сценарию и от Натали Портман бы воротило, если бы она играла роль Ольги Рыжовой, которую в фильме сделали набитой дурой, продажным "другом", ради постели с сомнительным мужиком готовой на все.
2 апреля 2015, 12:51
0
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limonchik
2 апреля 2015, 12:51
Какой ужасный, скучный фильм.
Это действительно шлак.
И это полностью заслуга режиссера и продюссеров, потому что сюжет фильма прекрасный, музыка из "того" фильма великолепная, актеры (если оценивать по другим работам) могут играть замечательно. Кто-то отмыл немалые деньги.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (um007, 20/03/2011 - 15:03:04):
Мне 63 года, жене - 59.
Цитата (um007, 21/03/2011 - 11:41:19):
Обсудили сегодня с коллегами на работе и все поддержали картину!
в 63 года коллеги по работе?...даже не знаю...жалко вас, если правда так и есть....постпенсионный возраст какая уж там работа-то
по теме: я - человек доверчивый...но если один раз вляпаюсь куда-нить, то второго раза постараюсь не допустить всеми силами...и с фильмами то же самое: посмотрел "Иронию судьбы 2", больше смотреть ремейки хороших советских фильмов желания не наблюдается...ради интереса максимум потом скачаю когда-нить, посмотрю, если действительно что-то хорошее попадется
ps и если бы по телеку крутили 2 канала и 10 раз показывали фильм, подозрительной паршивости, то для меня лично проще выключить телек...и стал ли бы в таком случае этот фильм классикой, если бы так же поступала большая часть аудитории - бабка надвое сказала, пусть Воля на досуге над этим поразмыслит
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Viking_M
2 апреля 2015, 12:51
в целом фильмец потянет на 7 из 10. смотрится легко и непринужденно.
Примитивизм присутствует в:
1.Новосельцев разезжающий по центру Москвы на мотоцикле с коляской. Явно перегнули.
2.Тусня в Турции и распитие там дешевейшего коньяка Киновский. Да уж.
3.Последние минут 8-10 фильма.
Идти можно, но на один раз.
2 апреля 2015, 12:51
0
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
ошибка режиссера что он назвал свой фильм ремейк ..зачем ? фильм сильно отличается от старого Служебного романа Рязанова ..ну только имена и музыка ну и некоторые монологи. ✊
отличная фишка с Волей в роли секретарши...
2 апреля 2015, 12:51
0
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KristiNO
2 апреля 2015, 12:51
Фильм мне очень понравился) У тех, кому он не понравился, явные проблемы с юмором. Для молодежи будет хорошо понятен.^^ Хороший фильм, понравились многие диалоги.))) Особенно, насмешили слова: «— Вы недостаточно трезвы! — Что это вы, меня трезвыкаете?!».:D Советую всем посмотреть)
2 апреля 2015, 12:51
0
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kinetic
2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился, не смотря на то, что он русский.)) Вообще, я люблю мелодрамы, и поэтому очень понравилось. Порадовало, что в фильме снимались отличные актеры) Сам сюжет тоже понравился, было очень смешно))) Легкий фильм, поднимает настроение.)) Советую всем любителям мыльных пузырей.^___^ И совсем не похоже на оригинал. Только неразбирающийся в кино человек подумает, что они похожи.
2 апреля 2015, 12:51
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rodney
2 апреля 2015, 12:51
Мне совсем не понравилось. Просто фигня какая-то. Полнейший бред и говорить нечего. Актеры, может быть, были только нормальные. Сюжетец какой-то третьесортный, диалоги… даже без мата сказать невозможно какие. Не советую смотреть и уж тем более, платно. Не тратьте время на всякую фигню. Лучше смотреть стоящие фильмы. В России так и не научились делать нормальное кино.=Р
2 апреля 2015, 12:51
0
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единственное ,что приходит на ум-это испоганить старый фильм и срубить хоть как-то деньги, если ничего нового придумать не можем
это просто плевок к спину любимым актерам! чудовищная ацкая мерзота(((
Это действительно шлак.
И это полностью заслуга режиссера и продюссеров, потому что сюжет фильма прекрасный, музыка из "того" фильма великолепная, актеры (если оценивать по другим работам) могут играть замечательно. Кто-то отмыл немалые деньги.
Цитата (um007, 21/03/2011 - 11:41:19):Обсудили сегодня с коллегами на работе и все поддержали картину!
в 63 года коллеги по работе?...даже не знаю...жалко вас, если правда так и есть....постпенсионный возраст какая уж там работа-то
по теме: я - человек доверчивый...но если один раз вляпаюсь куда-нить, то второго раза постараюсь не допустить всеми силами...и с фильмами то же самое: посмотрел "Иронию судьбы 2", больше смотреть ремейки хороших советских фильмов желания не наблюдается...ради интереса максимум потом скачаю когда-нить, посмотрю, если действительно что-то хорошее попадется
ps и если бы по телеку крутили 2 канала и 10 раз показывали фильм, подозрительной паршивости, то для меня лично проще выключить телек...и стал ли бы в таком случае этот фильм классикой, если бы так же поступала большая часть аудитории - бабка надвое сказала, пусть Воля на досуге над этим поразмыслит
Примитивизм присутствует в:
1.Новосельцев разезжающий по центру Москвы на мотоцикле с коляской. Явно перегнули.
2.Тусня в Турции и распитие там дешевейшего коньяка Киновский. Да уж.
3.Последние минут 8-10 фильма.
Идти можно, но на один раз.
отличная фишка с Волей в роли секретарши...
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