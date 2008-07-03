Фильм об израильской многодетной семье, живущей в 80-е годы. Один из сыновей пытается избежать свадьбы со старой подругой, а близнецы влюбляются в одну и ту же девушку-соседку. Жизнь идет своим чередом, пока неожиданное событие не меняет судьбу целой семьи.
СтранаИзраиль
Продолжительность1 час 43 минуты
Год выпуска2008
Премьера в мире3 июля 2008
Дата выхода
3 июля 2008
Израиль
7 июля 2008
США
Бюджет$1 300 000
Сборы в мире$187 394
ПроизводствоInosan productions, Israel Film Fund, Metro Communications
Другие названия
Lost Islands, Elveszett szigetek, Iim avudim, Mes plus belles années, Soy una persona, Затерянные острова, Изгубените острови, 失落的岛屿