Затерянные острова

Lost Islands 18+
О фильме

Фильм об израильской многодетной семье, живущей в 80-е годы. Один из сыновей пытается избежать свадьбы со старой подругой, а близнецы влюбляются в одну и ту же девушку-соседку. Жизнь идет своим чередом, пока неожиданное событие не меняет судьбу целой семьи.
Страна Израиль
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в мире 3 июля 2008
Дата выхода
3 июля 2008 Израиль
7 июля 2008 США
Бюджет $1 300 000
Сборы в мире $187 394
Производство Inosan productions, Israel Film Fund, Metro Communications
Другие названия
Lost Islands, Elveszett szigetek, Iim avudim, Mes plus belles années, Soy una persona, Затерянные острова, Изгубените острови, 失落的岛屿
Режиссер
Решеф Леви
В ролях
Ошри Коэн
Майкл Мошонов
Шмиль Бен Ари
Рейтинг фильма

7.3
Оцените 14 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
