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День, когда земля замерзла (мини-сериал) День, когда земля замерзла (мини-сериал)
Киноафиша Фильмы День, когда земля замерзла (мини-сериал) День, когда земля замерзла (мини-сериал), 2011: актеры и роли
Ice День, когда земля замерзла (мини-сериал) 2011 / Великобритания / Новая Зеландия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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День, когда земля замерзла (мини-сериал), 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ник Копус Nick Copus
В ролях
Ричард Роксбург Ричард Роксбург Richard Roxburgh Нэтаниэл Лис Nathaniel Lees Том Херн Tom Hern Стивен Мойер Стивен Мойер Stephen Moyer Сэм Нил Сэм Нил Sam Neill Бен Кросс Бен Кросс Ben Cross Саймон Кэллоу Саймон Кэллоу Simon Callow Клэр Форлани Клэр Форлани Claire Forlani Фрэнсис О’Коннор Фрэнсис О’Коннор Frances O'Connor
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