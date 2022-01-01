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Киноафиша Фильмы Девочка ищет отца Девочка ищет отца, 1959: актеры и роли
Девочка ищет отца 1959 / СССР
6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Девочка ищет отца, 1959: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лев Голуб
В ролях
Анна Каменкова Анна Каменкова Владимир Гуськов Vladimir Guskov Николай Бармин Владимир Дорофеев Нина Гребешкова Нина Гребешкова Константин Барташевич
Одна
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