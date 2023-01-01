Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Трио в перьях 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Стукачка Стукачка
Киноафиша Фильмы Стукачка Стукачка, 2010: актеры и роли
The Whistleblower Стукачка 2010 / Германия / Канада
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Стукачка, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лариса Кондрацки
В ролях
Рэйчел Вайс Рэйчел Вайс Rachel Weisz Моника Беллуччи Моника Беллуччи Monica Bellucci Ванесса Редгрейв Ванесса Редгрейв Vanessa Redgrave Дэвид Стрэтэйрн Дэвид Стрэтэйрн David Strathairn Лиам Каннингэм Лиам Каннингэм Liam Cunningham Дэвид Хьюлетт Дэвид Хьюлетт David Hewlett
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Kinoafisha.info App