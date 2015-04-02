Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Поехавшая"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Мистер Ганджубас
Отзывы о фильме «Мистер Ганджубас»
Mr. Nice
Мистер Ганджубас
2010 / Великобритания
Трейлер
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Мистер Ганджубас»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Leshiy133
2 апреля 2015, 12:51
Новая картина от создателя шедевров "Бумажный дом" и "Кэндимен"
Бернарда Роуза
"Mr. Nice" -
"Мистер Ганджубас"
в российском прокате (известный ранее так же, как "Славный малый"). В главной роли звезда "Анонима"
Рис Иванс
, воплощающий на экране знаменитого наркодиллера Говарда Маркса. Одновременно комедийный и драматический биопик, не смотря на двух часовой хронометраж, смотрится с интересом и захватывает своим действием, а заодно обладает своеобразным шармом в стилистике картин семидесятых годов.
Дорогое удовольствие
Биопик об одном из знаменитейших наркодиллеров Говарде Марксе удался на славу благодаря смелости режиссёрских решений и непосредственно взгляда на данный материал. Активно пропагандирующий жизнь в удовольствиях и употребление наркотиков, фильм даже не пытается углубляться в мораль или оборотную сторону медали. Вовсе нет. В картине прекрасным образом расставлены акценты на "хороших" поставщиках и любителях дунуть, и на "плохих" законниках и полицейских. В очередной раз поднятие темы несправедливости законодательства и о государственной системе, разрушающей личное счастье людей.
Первое, на что хочется обратить в этой картине, это её безупречная стилизация под фильмы семидесятых годов. Во время всего просмотра ни разу не посещает мысль, что фильм современный и снят совсем недавно. Он словно всплыл из той лихой эпохи, полон использованием фирменных приёмов кинематографа того времени и выглядит не только биографической картиной, но и оммажем самому времени, в котором и развернулось действие картины.
Касаемо содержания стиль фильма так же нельзя не затронуть. Чёрно-белый пролог явно показывает унылость серых будней и безысходности окружающего, показывает несговорчивых девчонок и задиристых старшеклассников, рутину жизни и бесконечность проблем... и вдруг, одна затяжка марихуаны в корни меняет дело - вокруг появляется цвет, кругом разгуливают обнажённые красавицы, а дружелюбные соседи угощают разнообразными сушенными травами, высвобождающими сознание и дарующими удовольствие!
Фильм даже не пытается сказать наркотикам "нет", он громогласно заявляет в кульминационной сцене секса, что стоит делать людям, когда им предлагают травку, да и сам по себе выстроен исключительно на одобрительном отношении к проблеме. Не будь картина биографичной, а рассказывала бы о неком придуманном для кинематографа герое, в ней наверняка было бы куда больше погонь и схваток с полицией и куда более жизнеутверждающий яркий хэппи енд, но даже при смеси фактов и сценарного приукрашивания получилось весьма зрелищно, хоть и практически без экшен-эпизодов.
Лихо-проворачиваемые поставки выставлены яркой темой, вне зависимости от своей удачливости. Что-то находят, что-то удаётся провести, судебные разбирательства и подозрения одно за другим, череда проблем и череда счастливых ситуаций. Эпизоды веселья и безумства (уж видео со свиньёй и говорящий член обязаны вызвать бурю всяческих эмоций) чередуются с жизненными трудностями, ведь по сути вся эта вереница с травой - дорогое удовольствие и опасное дело, но для Говарда Маркса это уже образ жизни. И, пожалуй, единственная негативная метафора картины - это наглядно показанное привыкание, причем не столь к курению нелегальных растений, сколько к неспособности главного героя завязать с криминалом даже ради любимой женщины, своей семьи, своих детей.
Однако в серьёзности и трагичности сюжет, слава богу, не утопает, и не учит нас печальными исходами на манер каких нибудь "Детей со станции Зоопарк" ("Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo"), "На игле" или "Морфия", и при этом, что наиболее важно, без всей этой серьёзности и социальности картина не превращается в невыносимую и укуренную дурдом-комедию типа "Гарольда и кумара", "Ананасового экспресса" или "Джея с молчаливым Бобом". Фильм удачно сохраняет непосредственно качественный юмор и изящно балансирует с драматической составляющей, давя на неправильные законы и несовершенство судебной системы в целом.
Иванс в главной роли был прекрасен, он тащит на себе весь фильм, регулярно преподнося что-то эффектное, пафосное, уверенное и действительно впечатляющее! А заодно, безусловно, хочется отметить, как восхитительно сыграл Дэвид Тьюлис (Люпин из "Гарри Поттера") революционера, идущего наперекор системе. Остальные лишь качественно дополняли сюжет без особой искры, но и без претензий. Разве что полицейские и прочие стражи правопорядка вышли неимоверно мерзкими и противными личностями, а многих симпатичных девушек, принявших участие в картине, стоит поблагодарить за обилие обнажёнки.
Фильм Бернарда Роуза по-настоящему впечатляет и должен вызывать в свой адрес, как море одобрения, так и море негативной критики за пропаганду и прочее. Он впечатляет и развлекает, унося на два часа в эпоху семидесятых годов, в кинематографический рай свободы с показателями разрушителей счастья в лице вовсе не наркотиков. Получилась картина про жизнерадостного и преуспевающего бизнесмена, дающего людям то, в чем те нуждаются. И про то, как мерзостная и противная полиция совместно со столь же убогими и отвратительными законами разрушают семьи и личное счастье. После такой картины хочется одного - легализации!
8/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Вам и не снилось
1 комментарий
Нюрнберг
1 комментарий
Охота
1 комментарий
Безликий
1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Нюрнберг
Отзывы
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Рецензия
Написать отзыв
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Отзывы
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Отзывы
2022, Испания, анимация
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Дорогое удовольствие
Биопик об одном из знаменитейших наркодиллеров Говарде Марксе удался на славу благодаря смелости режиссёрских решений и непосредственно взгляда на данный материал. Активно пропагандирующий жизнь в удовольствиях и употребление наркотиков, фильм даже не пытается углубляться в мораль или оборотную сторону медали. Вовсе нет. В картине прекрасным образом расставлены акценты на "хороших" поставщиках и любителях дунуть, и на "плохих" законниках и полицейских. В очередной раз поднятие темы несправедливости законодательства и о государственной системе, разрушающей личное счастье людей.
Первое, на что хочется обратить в этой картине, это её безупречная стилизация под фильмы семидесятых годов. Во время всего просмотра ни разу не посещает мысль, что фильм современный и снят совсем недавно. Он словно всплыл из той лихой эпохи, полон использованием фирменных приёмов кинематографа того времени и выглядит не только биографической картиной, но и оммажем самому времени, в котором и развернулось действие картины.
Касаемо содержания стиль фильма так же нельзя не затронуть. Чёрно-белый пролог явно показывает унылость серых будней и безысходности окружающего, показывает несговорчивых девчонок и задиристых старшеклассников, рутину жизни и бесконечность проблем... и вдруг, одна затяжка марихуаны в корни меняет дело - вокруг появляется цвет, кругом разгуливают обнажённые красавицы, а дружелюбные соседи угощают разнообразными сушенными травами, высвобождающими сознание и дарующими удовольствие!
Фильм даже не пытается сказать наркотикам "нет", он громогласно заявляет в кульминационной сцене секса, что стоит делать людям, когда им предлагают травку, да и сам по себе выстроен исключительно на одобрительном отношении к проблеме. Не будь картина биографичной, а рассказывала бы о неком придуманном для кинематографа герое, в ней наверняка было бы куда больше погонь и схваток с полицией и куда более жизнеутверждающий яркий хэппи енд, но даже при смеси фактов и сценарного приукрашивания получилось весьма зрелищно, хоть и практически без экшен-эпизодов.
Лихо-проворачиваемые поставки выставлены яркой темой, вне зависимости от своей удачливости. Что-то находят, что-то удаётся провести, судебные разбирательства и подозрения одно за другим, череда проблем и череда счастливых ситуаций. Эпизоды веселья и безумства (уж видео со свиньёй и говорящий член обязаны вызвать бурю всяческих эмоций) чередуются с жизненными трудностями, ведь по сути вся эта вереница с травой - дорогое удовольствие и опасное дело, но для Говарда Маркса это уже образ жизни. И, пожалуй, единственная негативная метафора картины - это наглядно показанное привыкание, причем не столь к курению нелегальных растений, сколько к неспособности главного героя завязать с криминалом даже ради любимой женщины, своей семьи, своих детей.
Однако в серьёзности и трагичности сюжет, слава богу, не утопает, и не учит нас печальными исходами на манер каких нибудь "Детей со станции Зоопарк" ("Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo"), "На игле" или "Морфия", и при этом, что наиболее важно, без всей этой серьёзности и социальности картина не превращается в невыносимую и укуренную дурдом-комедию типа "Гарольда и кумара", "Ананасового экспресса" или "Джея с молчаливым Бобом". Фильм удачно сохраняет непосредственно качественный юмор и изящно балансирует с драматической составляющей, давя на неправильные законы и несовершенство судебной системы в целом.
Иванс в главной роли был прекрасен, он тащит на себе весь фильм, регулярно преподнося что-то эффектное, пафосное, уверенное и действительно впечатляющее! А заодно, безусловно, хочется отметить, как восхитительно сыграл Дэвид Тьюлис (Люпин из "Гарри Поттера") революционера, идущего наперекор системе. Остальные лишь качественно дополняли сюжет без особой искры, но и без претензий. Разве что полицейские и прочие стражи правопорядка вышли неимоверно мерзкими и противными личностями, а многих симпатичных девушек, принявших участие в картине, стоит поблагодарить за обилие обнажёнки.
Фильм Бернарда Роуза по-настоящему впечатляет и должен вызывать в свой адрес, как море одобрения, так и море негативной критики за пропаганду и прочее. Он впечатляет и развлекает, унося на два часа в эпоху семидесятых годов, в кинематографический рай свободы с показателями разрушителей счастья в лице вовсе не наркотиков. Получилась картина про жизнерадостного и преуспевающего бизнесмена, дающего людям то, в чем те нуждаются. И про то, как мерзостная и противная полиция совместно со столь же убогими и отвратительными законами разрушают семьи и личное счастье. После такой картины хочется одного - легализации!
8/10
Авторизация по e-mail