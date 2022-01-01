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Все звезды, 1980

1980 / Франция
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1980
Премьера в мире 16 января 1980
Режиссер
Майкл Лэнг
В ролях
Реми Лорен
Лесли Карон
Китти Кортес-Линч
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Все звезды 1 постер
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