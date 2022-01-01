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Смертельные игры
Смертельные игры, 2011: актеры и роли
Arena
Смертельные игры
2011 / США
Трейлер
7.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 4.7
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Смертельные игры, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джона Луп
В ролях
Келлан Латс
Kellan Lutz
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Нина Добрев
Nina Dobrev
Дерек Мирс
Derek Mears
Дэниэл Дэ Ким
Daniel Dae Kim
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