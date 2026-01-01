Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Кинофестиваль H20

18+
О фильме

Расписание фестиваля: 27 мая 20.00 - Климат перемен 28 мая 19.30 - Короткометражные фильмы 29 мая 15.30 - Дом 29 мая 18.00 - На конце удочки 29 мая 21.00 - Земля мечты 30 мая 16.00 - Наш хлеб насущный 30 мая 19.00 - Европолис - город дельты
В рамках фестиваля будут показаны фильмы, объединённый темой экологии и среды обитания. Эти фильмы - взгляд на окружающую среду через призму киноискусства.
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 0

0.0
