Расписание фестиваля:
27 мая 20.00 - Климат перемен
28 мая 19.30 - Короткометражные фильмы
29 мая 15.30 - Дом
29 мая 18.00 - На конце удочки
29 мая 21.00 - Земля мечты
30 мая 16.00 - Наш хлеб насущный
30 мая 19.00 - Европолис - город дельты
В рамках фестиваля будут показаны фильмы, объединённый темой экологии и среды обитания. Эти фильмы - взгляд на окружающую среду через призму киноискусства.
Продолжительность0 минут
Год выпуска0
Рейтинг фильма
0.0
Оцените0 голосов
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате