Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вышка"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Косоглазое счастье
Косоглазое счастье, 1960: актеры и роли
Zezowate szczescie
Косоглазое счастье
1960 / Польша
7.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Косоглазое счастье, 1960: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Анджей Мунк
Andrzej Munk
В ролях
Богумил Кобеля
Bogumił Kobiela
Мария Чисельска
Барбара Квятковска
Александр Дзвонковски
Эдвард Дзевонски
Кристина Карковска
Krystyna Karkowska
Ежи Пихельски
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Нахимовцы
Рецензия
Отзывы
2021, Россия, семейный, комедия
Тор: Любовь и гром
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, приключения
Убойный монтаж
Рецензия
Написать отзыв
2022, Франция, комедия
Клаустрофобы. Долина дьявола
Отзывы
2022, США, триллер
Бойся темноты
Рецензия
Написать отзыв
2022, Бельгия / Франция, ужасы, мистика
Не звезди!
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Related video
Гузеева без работы: объявлено о закрытии «Давай поженимся»
Зрители больше не увидят «Поле чудес»: вот что случилось
Алсу показала редкое фото мамы: она оказалась настоящей красавицей
Не пущу и на порог: за что знаменитая ясновидящая выгнала Киркорова
Скатывается: на «возрастной» Наргиз поставили крест
Признаки рака появились у Заворотнюк задолго до диагноза – но никто не заметил
Не врала: настоящая причина отъезда Пугачевой из России подтвердилась
«Мама Стифлера» похвасталась сотнями любовников: все благодаря «Американскому пирогу»
«Бриллиантовую руку» обругали американцы: вот что не так с фильмом
44-летняя Федорова засветилась в бикини: народ ахнул
Самая известная «бабушка» советского кино окончила жизнь в психбольнице
«Начинаем вторую главу»: Анна Asti сделала загадочное заявление