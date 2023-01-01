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Домашняя работа
Домашняя работа, 2010: актеры и роли
The Art of Getting By
Домашняя работа
2010 / США
Трейлер
7.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Домашняя работа, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гэвин Вьесен
Gavin Wiesen
В ролях
Эмма Робертс
Emma Roberts
Фредди Хаймор
Freddie Highmore
Майкл Ангарано
Michael Angarano
Алисия Сильверстоун
Alicia Silverstone
Сэм Робардс
Sam Robards
Рита Уилсон
Rita Wilson
Элизабет Ризер
Elizabeth Reaser
Блэр Андервуд
Blair Underwood
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Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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