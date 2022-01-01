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Живая плоть Живая плоть
Киноафиша Фильмы Живая плоть Живая плоть, 1997: актеры и роли
Carne trémula Живая плоть 1997 / Франция / Испания
7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Живая плоть, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Педро Альмодовар Педро Альмодовар Pedro Almodóvar
В ролях
Хавьер Бардем Хавьер Бардем Javier Bardem Франческа Нери Francesca Neri Либерто Рабаль Liberto Rabal Пенелопа Крус Пенелопа Крус Penelope Cruz
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