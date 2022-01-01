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Живая плоть
Живая плоть, 1997: актеры и роли
Carne trémula
Живая плоть
1997 / Франция / Испания
7.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Живая плоть, 1997: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Педро Альмодовар
Pedro Almodóvar
В ролях
Хавьер Бардем
Javier Bardem
Франческа Нери
Francesca Neri
Либерто Рабаль
Liberto Rabal
Пенелопа Крус
Penelope Cruz
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