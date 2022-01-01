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Великолепие Эмберсенов
Великолепие Эмберсенов, 1942: актеры и роли
The Magnificent Ambersons
Великолепие Эмберсенов
1942 / США
7.7
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Великолепие Эмберсенов, 1942: актеры и роли
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Режиссер
Орсон Уэллс
Orson Welles
В ролях
Джозеф Коттен
Joseph Cotten
Долорес Костелло
Dolores Costello
Энн Бэкстер
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Одна
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