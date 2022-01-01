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Живот архитектора
Живот архитектора, 1987: актеры и роли
The Belly of an Architect
Живот архитектора
1987 / Великобритания / Италия
6.7
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Живот архитектора, 1987: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Гринуэй
Peter Greenaway
В ролях
Брайан Деннехи
Brian Dennehy
Хлоя Уэбб
Chloe Webb
Ламбер Вильсон
Lambert Wilson
Серджо Фантони
Sergio Fantoni
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Одна
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