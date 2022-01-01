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Живот архитектора
Киноафиша Фильмы Живот архитектора Живот архитектора, 1987: актеры и роли
The Belly of an Architect Живот архитектора 1987 / Великобритания / Италия
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Живот архитектора, 1987: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Гринуэй Питер Гринуэй Peter Greenaway
В ролях
Брайан Деннехи Брайан Деннехи Brian Dennehy Хлоя Уэбб Chloe Webb Ламбер Вильсон Ламбер Вильсон Lambert Wilson Серджо Фантони Sergio Fantoni
Одна
Одна
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