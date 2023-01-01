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Я плюю на ваши могилы
Я плюю на ваши могилы, 2010: актеры и роли
I Spit on Your Grave
Я плюю на ваши могилы
2010 / США
Трейлер
7.8
Оцените
49
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Я плюю на ваши могилы, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Р. Монро
Steven R. Monroe
В ролях
Сара Батлер
Sarah Butler
Чэд Линдберг
Chad Lindberg
Дэниел Фрэнзиси
Daniel Franzese
Трейси Уолтер
Tracey Walter
Родни Истман
Rodney Eastman
Джефф Брэнсон
Jeff Branson
Молли Миллиган
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