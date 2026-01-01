Colin Foley Почему ты не рассказал обо всём этом раньше сегодня вечером?

Cass Langdon Я не хотел. Я хотел, чтобы всё осталось как было. Я бы рассказал тебе утром. Мне просто нужна была эта ночь.

Colin Foley Ты говоришь как ребёнок. А как насчёт меня? Ты вообще обо мне думал в этой всей истории?

Cass Langdon Именно потому, что думала о тебе. Мне нужна была твоя помощь. Это слишком много просить?

Colin Foley Да. Это было слишком много просить. Все эти лжи.

Cass Langdon Чистилище включено.

Colin Foley Сам виноват. Ты ушёл, потому что хотел. Ты женился, потому что хотел.