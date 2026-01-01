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6.7
Киноафиша Фильмы Я была счастлива здесь
6.7

Я была счастлива здесь

, 1966
I Was Happy Here
Великобритания / драма / 18+
6.7

В ролях

Сирил Кьюсак
Hogan
Джулиан Гловер
Джулиан Гловер
Dr. Matthew Langdon
Шон Кэффи
Colin Foley
Ив Белтон
Kate
Сара Майлз
Сара Майлз
Cass Langdon
Maire Keane
Barkeeper
Кардью Робинсон
Gravedigger
Роберт Эддисон
Бэйзил Мосс
Т.Р. Бауэн
Режиссер Десмонд Дэвис
Сценарист Жан Ануй, Десмонд Дэвис, Эдна О’Брайен
Композитор Джон Эддисон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1966
Премьера в мире 1 апреля 1966
Дата выхода
1 апреля 1966 Великобритания
17 ноября 1967 Германия
23 октября 1967 Дания
20 января 1967 Ирландия
12 декабря 1966 Мексика
5 августа 1968 СССР
9 сентября 1969 Швеция
Производство Partisan Productions, The Rank Organisation
Другие названия
I Was Happy Here, Regresso ao Passado, Byłam tutaj szczęśliwa, Hier war ich glücklich, Imoun eftyhismeni edo, Jag var lycklig här, Jeg var lykkelig her (Pigen fra fiskerlejet), Ovdje sam bila sretna, Passage of Love, Retorno al pasado, Time Lost and Time Remembered, Yo fui feliz aquí, Я была счастлива здесь

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 14 голосов
6.9 IMDb

Цитаты

Colin Foley Почему ты не рассказал обо всём этом раньше сегодня вечером?
Cass Langdon Я не хотел. Я хотел, чтобы всё осталось как было. Я бы рассказал тебе утром. Мне просто нужна была эта ночь.
Colin Foley Ты говоришь как ребёнок. А как насчёт меня? Ты вообще обо мне думал в этой всей истории?
Cass Langdon Именно потому, что думала о тебе. Мне нужна была твоя помощь. Это слишком много просить?
Colin Foley Да. Это было слишком много просить. Все эти лжи.
Cass Langdon Чистилище включено.
Colin Foley Сам виноват. Ты ушёл, потому что хотел. Ты женился, потому что хотел.
Cass Langdon Хотел? Это то, что происходит, когда ты один. Я никого не знала. Ты никогда не приходил. Я была брошена. Просыпалась утром, шла на работу, наливала бензин и возвращалась домой. Одно и то же снова и снова. Я встретила его случайно. Он заставил меня почувствовать, что я не одна там. Ловушка сработала.

Отзывы о фильме

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