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Вторжение: Битва за рай
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Tomorrow, When the War Began
Вторжение: Битва за рай
2010 / США / Австралия
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5.7
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19
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Рейтинг IMDb: 6.1
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