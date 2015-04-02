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Вторжение: Битва за рай Вторжение: Битва за рай
Киноафиша Фильмы Вторжение: Битва за рай Отзывы о фильме «Вторжение: Битва за рай»
Tomorrow, When the War Began Вторжение: Битва за рай 2010 / США / Австралия
5.7 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Вторжение: Битва за рай»

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Bullett 2 апреля 2015, 12:51
Честно говоря фильм не очень - задумка хорошая - но исполнение - плохое - нереалистичное - профессиональная армия захватывает страну и не может справиться с 7-ю подростками - бред ✊

очень много моментов где в реальной жизни от этих ребят бы ничего не осталось - фильм на 3 с плюсом - плюс за новизну идеи.

вообщем кому интересно - скачайте с торрента посмотрите - уже есть в отличном качестве - в кино идти не советую

PS и не понятно - почему было не перевести название фильма так как оно впрямую переводится ???
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
чеми 2 апреля 2015, 12:51
фильм не че так:не законченый,игра не очень и с военными неправдоподобно получилось,но смотреть можно.задумка вполне не плохая.честно:подумала что чет про нло будет когда название увидела,а совсем другой сюжет оказался))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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