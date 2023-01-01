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Вся королевская рать
Вся королевская рать, 2006: актеры и роли
All the King's Men
Вся королевская рать
2006 / Германия / США
6.6
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Вся королевская рать, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Зэйллян
В ролях
Шон Пенн
Sean Penn
Джуд Лоу
Jude Law
Энтони Хопкинс
Anthony Hopkins
Кейт Уинслет
Kate Winslet
Марк Руффало
Mark Ruffalo
Патришия Кларксон
Patricia Clarkson
Джеймс Гандольфини
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Джеки Эрл Хэйли
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