Постер фильма Мадо: До востребования
1 постер
Киноафиша Фильмы Мадо: До востребования

Мадо: До востребования

Mado, poste restante 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В провинциальном городке, где все друг друга знают и годами ничего не происходит, живет добродушная толстушка Мадо. Выросшая в монастыре, теперь она развозит на велосипеде почту и каждому стремится хоть чем-нибудь помочь.

Словно ангел-хранитель, Мадо подглядывает за чужими страстями и мечтает когда-нибудь и сама встретить прекрасного принца. И вот однажды, весь в белом, к ним приезжает таинственный режиссёр, чью роль исполнил народный артист СССР и мечта миллионов советских женщин…

Страна Франция
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 3 октября 1990
Дата выхода
3 октября 1990 Франция
Производство Barnaba Films, Films A2
Другие названия
Mado, poste restante, Мадо: До востребования
Режиссер
Александр Адабашьян
Александр Адабашьян
В ролях
Марианн Гров
Олег Янковский
Олег Янковский
Изабелль Желина
Жан-Пьер Дарруссен
Жан-Пьер Дарруссен
Бернар Фрейд
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.8
Оцените 12 голосов
6.7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
