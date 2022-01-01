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В шесть часов вечера после войны
В шесть часов вечера после войны, 1944: актеры и роли
В шесть часов вечера после войны
1944 / СССР
7.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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В шесть часов вечера после войны, 1944: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Иван Пырьев
Ivan Pyryev
В ролях
Евгений Самойлов
Марина Ладынина
Marina Ladynina
Иван Любезнов
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Одна
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