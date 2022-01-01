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Кандидат
Киноафиша Фильмы Кандидат Кандидат, 2008: актеры и роли
Kandidaten Кандидат 2008 / Дания
7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Кандидат, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Каспер Барфоэд Kasper Barfoed
В ролях
Николай Ли Каас Николай Ли Каас Nikolaj Lie Kaas Лаура Кристенсен Laura Christensen Тува Новотны Тува Новотны Tuva Novotny Давид Денсик Давид Денсик David Dencik
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Вышка
Вышка
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