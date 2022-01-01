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Цирк
Цирк, 1936: актеры и роли
Цирк
1936 / СССР
6.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Цирк, 1936: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Григорий Александров
В ролях
Любовь Орлова
Павел Массальский
Сергей Столяров
Владимир Володин
Евгения Мельникова
Федор Курихин
Александра Панова
Сергей Антимонов
Александр Комиссаров
Aleksandr Komissarov
Эммануил Геллер
Соломон Михоэлс
Лев Свердлин
Lev Sverdlin
Владимир Канделаки
Vladimir Kandelaki
Вейланд Родд-ст.
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