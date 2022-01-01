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Минута молчания
Киноафиша Фильмы Минута молчания Минута молчания, 1971: актеры и роли
Минута молчания 1971 / СССР
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Минута молчания, 1971: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Игорь Шатров Igor Shatrov
В ролях
Иван Лапиков Иван Лапиков Владимир Иванов Vladimir Ivanov Юрий Кузьменков Евгений Быкадоров Владимир Страхов Vladimir Strakhov Александр Кавалеров Юрий Катин-Ярцев Юрий Катин-Ярцев Галина Федотова Galina Fedotova Николай Волков-мл. Елизавета Никищихина Алевтина Румянцева Валентина Куценко Valentina Pavlovna Koetsenko Алексей Миронов Алексей Миронов Надежда Самсонова Анатолий Ромашин Анатолий Ромашин Ольга Маркина Анатолий Дегтярь Марина Гаврилко
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