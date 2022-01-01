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Новые похождения Швейка
Киноафиша Фильмы Новые похождения Швейка Новые похождения Швейка, 1943: актеры и роли
Новые похождения Швейка 1943 / СССР
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Новые похождения Швейка, 1943: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Юткевич
В ролях
Борис Тенин Борис Тенин Нина Никитина Фаина Раневская Фаина Раневская Павел Суханов Сергей Филиппов Сергей Филиппов Сергей Мартинсон Сергей Мартинсон Павел Шпрингфельд Pavel Shpringfeld Сергей Троицкий Михаил Трояновский
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