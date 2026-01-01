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Киноафиша Фильмы Вокруг света на дирижабле

Вокруг света на дирижабле

, 2009
Vaarwel
Нидерланды / документальный / 18+

О фильме

В конце лета 1929 года граф Цеппелин совершил кругосветное путешествие на дирижабле, уложившись всего в 21 день. Смонтированный из архивных материалов фильм голландской документалистки Диттеке Менсинк рассказывает об этом первом в своем роде путешествии от лица леди Грейс Дрюммон-Хей, журналистки и единственной женщины, допущенной на борт этого гигантского дирижабля. Роскошью отделки не уступавший «Титанику», он тоже стал символом безвозвратно уходящей эпохи. Совсем скоро мир начнет скатываться в военную паранойю, а Сталин и Гитлер употребят достижения дирижаблестроения на дело пропаганды созданных ими тоталитарных систем. Основанный на письмах, статьях и путевых заметках леди Грейс, фильм воспроизводит не только то, что происходило на самом дирижабле (между Грейс и одним из пассажиров вспыхнула трагическая любовь), но и то, что в это время творилось на земле.
Режиссер Диттеке Менсинк
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Нидерланды
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009

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