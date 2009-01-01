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Постер фильма Лучший фильм из худших
6.7
Киноафиша Фильмы Лучший фильм из худших
6.7

Лучший фильм из худших

, 2009
Best Worst Movie
США / документальный / 18+
Постер фильма Лучший фильм из худших
6.7

В ролях

Джордж Харди
Interviewee - Actor
Майкл Стефенсон
Даррен Юинг
Джейсон Стэдмен
Пол Гиббс
Пита Рэй
Interviewee
Пита Рэй
Interviewee
Micki Knox
Interviewee
Micki Knox
Interviewee
Tommy Bice
Interviewee - Superintendent, Alexander City Schools
Tommy Bice
Interviewee - Superintendent, Alexander City Schools
Lila Graves
Interviewee - George's Friend
Режиссер Майкл Стефенсон
Композитор Бобби Тахури
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в мире 1 января 2009
Дата выхода
1 января 2009 США
Сборы в мире $109 895
Производство OJO Entertainment
Другие названия
Best Worst Movie, Najbolji loš film, Лучший фильм из худших

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 11 голосов
7.2 IMDb

Отзывы о фильме

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