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6.7
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Фильмы
Лучший фильм из худших
6.7
Лучший фильм из худших
, 2009
Best Worst Movie
США / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
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Цитаты
Места съёмок
6.7
В ролях
Джордж Харди
Interviewee - Actor
Майкл Стефенсон
Даррен Юинг
Джейсон Стэдмен
Пол Гиббс
Пита Рэй
Interviewee
Пита Рэй
Interviewee
Micki Knox
Interviewee
Micki Knox
Interviewee
Tommy Bice
Interviewee - Superintendent, Alexander City Schools
Tommy Bice
Interviewee - Superintendent, Alexander City Schools
Lila Graves
Interviewee - George's Friend
Режиссер
Майкл Стефенсон
Композитор
Бобби Тахури
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2009
Премьера в мире
1 января 2009
Дата выхода
1 января 2009
США
Сборы в мире
$109 895
Производство
OJO Entertainment
Другие названия
Best Worst Movie, Najbolji loš film, Лучший фильм из худших
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Рейтинг фильма
6.7
Оцените
11
голосов
7.2
IMDb
Цитаты
[повторяющаяся фраза]
George Hardy
Я снимался в фильме под названием Тролль 2.
Отзывы о фильме
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