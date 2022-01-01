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Сезар и Розали Сезар и Розали
Киноафиша Фильмы Сезар и Розали Сезар и Розали, 1972: актеры и роли
César et Rosalie Сезар и Розали 1972 / Франция / Италия / ФРГ
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Сезар и Розали, 1972: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Клод Соте Claude Sautet
В ролях
Ив Монтан Ив Монтан Yves Montand Роми Шнайдер Роми Шнайдер Romy Schneider Сами Фрей Sami Frey Бернар Ле Кок Бернар Ле Кок Bernard Le Coq Ева Мария Майнеке Eva Maria Meineke Изабель Юппер Изабель Юппер Isabelle Huppert
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