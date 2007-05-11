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Фан, 2005

2005 / Уругвай
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме
Это история о женщине, запутавшейся в своих чувствах и мыслях. Она должна сделать выбор: либо фантазии и мечты о несбыточном, либо реальная жизнь, которая в итоге все равно принесет ей радость.
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в мире 11 мая 2007
Режиссер
Габриела Гильермо
В ролях
Габриела Ирибаррен
Эдуардо Мендес
Мария Мендиве
Все актеры и съемочная группа
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