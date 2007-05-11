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о выходе в прокат О фильме Это история о женщине, запутавшейся в своих чувствах и мыслях. Она должна сделать выбор: либо фантазии и мечты о несбыточном, либо реальная жизнь, которая в итоге все равно принесет ей радость. Развернуть 7.5 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2 Продолжительность 1 час 24 минуты Год выпуска 2005 Премьера в мире 11 мая 2007 Режиссер Габриела Гильермо В ролях Габриела Ирибаррен Эдуардо Мендес Мария Мендиве Все актеры и съемочная группа

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