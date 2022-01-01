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Руки над городом
Киноафиша Фильмы Руки над городом Руки над городом, 1963: актеры и роли
Mani sulla città, Le Руки над городом 1963 / Франция / Италия
7.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Руки над городом, 1963: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Франческо Рози Francesco Rosi
В ролях
Род Стайгер Rod Steiger Сальво Рандоне Salvo Randone Гвидо Альберти Марчелло Каннавале Marcello Cannavale Данте Ди Пинто Dante Di Pinto Альберто Коноккиа Карло Фермариелло Анджело Д’Алессандро Дани Парис
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