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Женщина в окне
Женщина в окне, 1976: актеры и роли
Une femme à sa fenêtre
Женщина в окне
1976 / Франция / Италия / ФРГ
6.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Женщина в окне, 1976: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пьер Гранье-Дефер
Pierre Granier-Deferre
В ролях
Роми Шнайдер
Romy Schneider
Виктор Лану
Victor Lanoux
Филипп Нуаре
Philippe Noiret
Умберто Орсини
Umberto Orsini
Делия Боккардо
Delia Boccardo
Мартина Брошар
Martine Brochard
Карл Менер
Вассилис Коловос
Поль Мюллер
Гастоне Москин
Gastone Moschin
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