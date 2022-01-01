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Битва за Рим
Битва за Рим, 1968: актеры и роли
Kampf um Rom I
Битва за Рим
1968 / Италия / ФРГ / Румыния
6.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Битва за Рим, 1968: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Сиодмак
Robert Siodmak
В ролях
Орсон Уэллс
Orson Welles
Харриет Андерссон
Harriet Andersson
Лоренс Харви
Хонор Блэкман
Роберт Хоффман
Robert Hoffman
Майкл Данн
Michael Dunn
Сильва Кошина
Флорин Пьерсик
Фридрих фон Ледебур
Friedrich von Ledebur
Йон Дикисяну
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