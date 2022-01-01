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Битва за Рим
Киноафиша Фильмы Битва за Рим Битва за Рим, 1968: актеры и роли
Kampf um Rom I Битва за Рим 1968 / Италия / ФРГ / Румыния
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Битва за Рим, 1968: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Сиодмак Robert Siodmak
В ролях
Орсон Уэллс Орсон Уэллс Orson Welles Харриет Андерссон Harriet Andersson Лоренс Харви Хонор Блэкман Роберт Хоффман Robert Hoffman Майкл Данн Michael Dunn Сильва Кошина Флорин Пьерсик Фридрих фон Ледебур Friedrich von Ledebur Йон Дикисяну
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