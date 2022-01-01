Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод в стиле кунг-фу" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Любовная серенада
Киноафиша Фильмы Любовная серенада Любовная серенада, 1996: актеры и роли
Love Serenade Любовная серенада 1996 / Австралия
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Любовная серенада, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ширли Барретт Shirley Barrett
В ролях
Миранда Отто Миранда Отто Miranda Otto Ребекка Фрайт Джордж Шевцов George Shevtsov Джон Алансу Джессика Нэпьер Джилл МакУилльям Райан Джексон Ryan Jackson Сабрина Норрис Sabrina Norris
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Легенды Орлёнка
Легенды Орлёнка
2021, Россия, детектив, фэнтези
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва
2022, США, криминал, драма, ужасы
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Русалка и дочь короля
Русалка и дочь короля
2022, США, приключения, фэнтези, боевик
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022, США, триллер
Related video
Иностранцы пришли в восторг от этого советского фильма о войне: выбор очень неожиданный
Не только Хюррем Султан: вскрылась правда о русских корнях звезды «Постучись в мою дверь»
У Высоцкого было три странных прозвища: теперь все знают
Жизнь звезды «Папиных дочек» превратилась в ад: вот что случилось из-за съемок
Драматический финал для Брагина: названа дата выхода юбилейного сезона «Склифосовского»
Ток-шоу важнее внука: Шепелев вывел семью Фриске на чистую воду
Время принимать поздравления: счастливая Толкалина показала малыша
Раздевшийся Бикович ошеломил народ: фанатки «Холопа» опешили
Пьер Ришар бы не узнал: что стало с мальчиком из фильма «Игрушка»
Слава, забвение, смерть: как сложилась судьба советского «мальчика с сачком» Вячеслава Царева
Елизавету II настиг новый удар: позор принца Гарри скрыть не удалось
Эротика в СССР была: как в «Любовь и голуби» обыгрывали сцены 18+
Приложение киноафиши