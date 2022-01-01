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Черный шар
Киноафиша Фильмы Черный шар Черный шар, 2008: актеры и роли
The Black Balloon Черный шар 2008 / Австралия
7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Черный шар, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Элисса Даун
В ролях
Риз Уэйкфилд Риз Уэйкфилд Rhys Wakefield Люк Форд Luke Ford Тони Коллетт Тони Коллетт Toni Collette Эрик Томсон Эрик Томсон Erik Thomson Джемма Уорд Джемма Уорд Gemma Ward Сара Вудс Sara Woods Сем Фрейзер
Одна
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