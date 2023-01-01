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Моя мама Фрэнк
Моя мама Фрэнк, 2000: актеры и роли
My Mother Frank
Моя мама Фрэнк
2000 / Австралия
5.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Моя мама Фрэнк, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Лампрелл
Mark Lamprell
В ролях
Мэттью Ньютон
Matthew Newton
Сэм Нил
Sam Neill
Роуз Бирн
Rose Byrne
Сейча Хорлер
Селия Ирленд
Мелисса Джаффер
Николас Бишоп
Nicholas Bishop
Дебора Кеннеди
Deborah Kennedy
Линетт Каррен
Lynette Curran
Шинед Кьюсак
Sinéad Cusack
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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Рецензия
Отзывы
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