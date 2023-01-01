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Моя мама Фрэнк
Киноафиша Фильмы Моя мама Фрэнк Моя мама Фрэнк, 2000: актеры и роли
My Mother Frank Моя мама Фрэнк 2000 / Австралия
5.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Моя мама Фрэнк, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Лампрелл Марк Лампрелл Mark Lamprell
В ролях
Мэттью Ньютон Matthew Newton Сэм Нил Сэм Нил Sam Neill Роуз Бирн Роуз Бирн Rose Byrne Сейча Хорлер Селия Ирленд Мелисса Джаффер Николас Бишоп Nicholas Bishop Дебора Кеннеди Deborah Kennedy Линетт Каррен Lynette Curran Шинед Кьюсак Шинед Кьюсак Sinéad Cusack
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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