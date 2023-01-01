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Хочу свистеть-свищу! Хочу свистеть-свищу!
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Eu cand vreau sa fluier, fluier Хочу свистеть-свищу! 2010 / Швеция / Румыния
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Награды и номинации фильма Хочу свистеть-свищу!

Вся информация о фильме
Берлинале 2010 Берлинале 2010
«Серебряный медведь» - Гран-при жюри
Победитель
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