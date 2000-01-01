Celui au Pasteur – Ma vision personnelle des choses18+
Лионель Бэер возвращается в родительский дом после многолетнего отсутствия, чтобы снять фильм об отце, авторитарном и прямолинейном пасторе, с которым почти невозможно найти общий язык. У Бэера получился портрет человека, привыкшего всегда рубить сплеча., который из-за трудностей в отношениях с начальством на пороге реформ протестантской церкви, вдруг оказывается в плену сомнений.
СтранаШвейцария
Продолжительность1 час 4 минуты
Год выпуска2000
Премьера в мире1 января 2000
ПроизводствоCiné Manufacture, Les Productions JMH, Saga-Productions
Другие названия
Celui au pasteur (ma vision personnelle des choses), The Pastor's (My Personal Vision of Things)