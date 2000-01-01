Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Сын пастора. Мое личное восприятие вещей

Сын пастора. Мое личное восприятие вещей

Celui au Pasteur – Ma vision personnelle des choses 18+
О фильме

Лионель Бэер возвращается в родительский дом после многолетнего отсутствия, чтобы снять фильм об отце, авторитарном и прямолинейном пасторе, с которым почти невозможно найти общий язык. У Бэера получился портрет человека, привыкшего всегда рубить сплеча., который из-за трудностей в отношениях с начальством на пороге реформ протестантской церкви, вдруг оказывается в плену сомнений.
Страна Швейцария
Продолжительность 1 час 4 минуты
Год выпуска 2000
Премьера в мире 1 января 2000
Производство Ciné Manufacture, Les Productions JMH, Saga-Productions
Другие названия
Celui au pasteur (ma vision personnelle des choses), The Pastor's (My Personal Vision of Things)
Режиссер
Лайонел Байер
4.6
Оцените 15 голосов
4.6 IMDb
