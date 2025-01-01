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Магнолия
Магнолия, 1999: актеры и роли
Магнолия, 1999: актеры и роли
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Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Томас Андерсон
Paul Thomas Anderson
В ролях
Джереми Блэкмэн
Том Круз
Tom Cruise
Мелинда Диллон
Melinda Dillon
Эйприл Грэйс
Луис Гусман
Luis Guzmán
Филип Сеймур Хоффман
Philip Seymour Hoffman
Рикки Джей
Rikki Jai
Уильям Х. Мэйси
William H. Macy
Альфред Молина
Alfred Molina
Джулианна Мур
Julianne Moore
Майкл Мерфи
Michael Murphy
Джон Си Райли
John C. Reilly
Джейсон Робардс
Jason Robards
Мелора Уолтерс
Melora Walters
Филип Бейкер Холл
Philip Baker Hall
Фелисити Хаффман
Felicity Huffman
Майкл Боуэн
Michael Bowen
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