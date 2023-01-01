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Оливер Твист
Оливер Твист, 1982: актеры и роли
Oliver Twist
Оливер Твист
1982 / США / Великобритания
6.9
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Оливер Твист, 1982: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Клайв Доннер
Clive Donner
В ролях
Тим Карри
Tim Curry
Майкл Хордерн
Тимоти Уэст
Timothy West
Эйлин Аткинс
Чери Ланги
Оливер Коттон
Oliver Cotton
Лизетт Энтони
Lysette Anthony
Филип Лок
Philip Locke
Джордж К. Скотт
George C. Scott
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