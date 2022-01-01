Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод в стиле кунг-фу" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Приключения в городе, которого нет
Киноафиша Фильмы Приключения в городе, которого нет Приключения в городе, которого нет, 1974: актеры и роли
Приключения в городе, которого нет 1974 / СССР
7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Приключения в городе, которого нет, 1974: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Леонид Нечаев
В ролях
Женя Горячев Игорь Анисимов Igor Anisimov Вячеслав Баранов Саша Плющев Саша Покко Ирина Шилкина Irina Shilkina Таня Прусакова Игорь Амбражевич Миша Сачук Игорь Гущин Игорь Кондратович Валентинас Скулме Валерий Носик Валерий Носик Леонид Каневский Леонид Каневский Иван Переверзев Иван Переверзев Николай Гринько Вадим Александров Александр Пятков Гедиминас Карка Gediminas Karka Леонид Крюк Leonid Kryuk Ростислав Шмырев
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва
2022, США, криминал, драма, ужасы
Легенды Орлёнка
Легенды Орлёнка
2021, Россия, детектив, фэнтези
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
Related video
Звезды «Голоса» исчезли с экранов не просто так: Шаляпин не стал молчать
Любовь с первой встречи: что известно об отношениях Малышевой с «тайным» мужем
Вынудили покинуть студию: съемки Анфисы Чеховой обернулись скандалом
Главная сваха страны не смолчала об уходе Гузеевой на «Голос 60+»: хватило пары слов
С Кейт Миддлтон общаться отказывается: планы Меган Маркл предали огласке
Устами потомка Сулеймана: назван главный ляп создателей «Великолепного века»
Вынуждена покинуть страну: олимпийская чемпионка выступила с заявлением
Не то, чем казалось: правду о связи Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской раскрыл друг
Вернулась из-за границы с пополнением: 37-летняя Пересильд всполошила фанатов
«Смотреть страшно»: вот на что идут фигуристы ради работы с Навкой
«Могу делать то, чего я здесь лишен»: Леонтьев оправдался за отъезд из страны
Пугачева в лучшие годы: преемница Примадонны не стала молчать
Приложение киноафиши