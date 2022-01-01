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Мечта по-итальянски Мечта по-итальянски
Киноафиша Фильмы Мечта по-итальянски Мечта по-итальянски, 2009: актеры и роли
Il grande sogno / Big Dream The Мечта по-итальянски 2009 / Италия / Франция
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Мечта по-итальянски, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Микеле Плачидо Микеле Плачидо Michele Placido
В ролях
Риккардо Скамарчио Риккардо Скамарчио Riccardo Scamarcio Жасмин Тринка Жасмин Тринка Jasmine Trinca Люка Арджентеро Массимо Пополицио Массимо Пополицио Massimo Popolizio Лаура Моранте Лаура Моранте Laura Morante Сильвио Орландо Сильвио Орландо Silvio Orlando Федерика Винченти Federica Vincenti
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
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