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Лекция № 21 Лекция № 21
Киноафиша Фильмы Лекция № 21 Лекция № 21, 2008: актеры и роли
Lezione 21 Лекция № 21 2008 / Италия / Великобритания
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Лекция № 21, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алессандро Барикко Alessandro Baricco
В ролях
Джон Херт Джон Херт John Hurt Ноа Тейлор Ноа Тейлор Noah Taylor Леонор Уотлинг Леонор Уотлинг Leonor Watling Клайв Расселл Клайв Расселл Clive Russell Расмус Хардайкер Расмус Хардайкер Rasmus Hardiker
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